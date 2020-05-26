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استقالة مسؤول بريطاني بعد رفض مستشار جونسون "الإقرار بخرق الإغلاق"

01:16 م الثلاثاء 26 مايو 2020
استقالة مسؤول بريطاني بعد رفض مستشار جونسون "الإقرار بخرق الإغلاق"

رئيس الوزراء البريطاني

لندن- (بي بي سي):

تقدم مسؤول بالحكومة البريطانية باستقالته رفضا لموقف مستشار حكومي بارز متهم بخرق قواعد التباعد الاجتماعي.

وتشهد الساحة السياسية البريطانية الكثير من الجدل عقب قيام دومينك كامينغز برحلة إلى مقاطعة دورهام على بعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة لندن أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وهي الرحلة التي يقول كامينغز إنها لا تمثل أي خرق للقواعد الحكومية.

إلا أن دوجلاس روس، مساعد وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، استقال من منصبه وقال إن تأويل كامينغز للأوامر الحكومية "لا يتفق مع رأي الأغلبية من الشعب" مشددا على أنه لا يستطيع أن يقول للكثير من سكان دائرته الانتخابية الذين "لم تتح لهم فرصة توديع أحبائهم قبل الوفاة إنهم كانوا على خطأ بينما كان كامينغز على صواب"

وأعربت الحكومة البريطانية عن أسف رئيس الوزراء على قرار روس الاستقالة.

هذا المحتوى من

BBC
الحكومة البريطانية قواعد التباعد الاجتماعي مستشار جونسون

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