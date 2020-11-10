رغم مزاعم التزوير.. مراقبون دوليون يشيدون بسير الانتخابات الأمريكية

واشنطن - (بي بي سي)

أشاد فريق من المراقبين الدوليين التابع لمنظمة البلدان الأمريكية "OAS" بسير الانتخابات الأمريكية.

وقال الوفد، الذي ضم 28 خبيرا ومراقبا من 13 دولة، في تقريره الأولي: "في الوقت الذي كانت فيه بيئة الانتخابات تنافسية ومشحونة، فإن قدرة الناخبين في جميع أنحاء البلاد على الوصول إلى الاقتراع كانت مثالية تجسد الديمقراطية التي تشتهر بها الولايات المتحدة والتي دافعت عنها في جميع أنحاء العالم".

وتمكن المراقبون من متابعة الحملات الانتخابية والتصويت الذي جرى في 3 نوفمبر / تشرين الثاني في عدة مواقع، بما في ذلك ولايتي جورجيا وميتشيغان التي كانت ساحة المعركة الرئيسية.

وردا على مزاعم الرئيس ترامب بأن الديمقراطيين حاولوا تزوير الانتخابات، قال المراقبون إنهم لم يشهدوا أي مخالفات.