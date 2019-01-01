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    جاكي تشان: إقالة مدير قناة بالتلفزيون الإيراني إثر مشهد جنسي للممثل من أحد أفلامه

    12:28 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    جاكي تشان: إقالة مدير قناة بالتلفزيون الإيراني إثر مشهد جنسي للممثل من أحد أفلامه

    جاكي تشان

    طهران- (بي بي سي):

    أقال التلفزيون الإيراني الرسمي إيريب مدير قناة إقليمية إثر بث فيلم للنجم العالمي جاكي تشان دون حذف مشهد جنسي.

    ويبدو أن مشاهدا نشر مقطعا من الفيلم على قناة جزيرة كيش يظهر نجم الرياضات القتالية نائما مع امرأة.

    وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية أن مشهدا "منافيا للأخلاق" بث على قناة كيش التلفزيونية "انتهاكا لقواعد تلفزيون إيريب".

    ولا يبث التلفزيون في إيران أي مشاهد فيها ملامسة بين رجل وامراة.

    ويعتقد أيضا أن مقص الرقابة يطال أيضا "الغزل والمزاح بين الرجال والنساء، وصور النساء دون حجاب، أو الصور المقربة لوجوه النساء، فضلا عن المشاهد التي تظهر الشرطة أو الرجال الملتحين في مواقف سلبية".

    وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن مدير إيريب، علي عسكري، أمر بتحقيق في القضية وتعهد "بالتعامل بجدية مع المخالفين والتبليغ عنهم للسلطات المختصة".

    وسخر الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار تلفزيون إيريب.

    ونبه بعضهم إلى أن المسؤولين أغفلوا إقالة المسؤولين عن حادث الحافلة الذي قتل فيه 10 من طلبة جامعة أزاد الإسلامية في طهران الأسبوع الماضي.

    وكتب أحدهم: "حافلات تنقلب، طائرات تتحطم، وسفن تغرق ولا أحد يتعرق للإقالة، ولكن بضع ثوان من فيلم جاكي تشان أدت إلى إقالة جميع من في المحطة التلفزيونية".

    جاكي تشان التلفزيون الإيراني الرياضات القتالية إيران 916726
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