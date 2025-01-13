بعد فيديو سب نتنياهو.. ما الرسالة التي يريد ترامب إيصالها؟

كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، والذي ظهر فيه البروفيسور جيفري ساكس، وهو يهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما أثار تساؤلات عدة حول مغزى مشاركته، وحول إمكانية توتر العلاقات بين ترامب ونتنياهو.

"ابن عاهرة مظلم" هكذا جاء وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي على لسان الخبير الاقتصادي، جيفري ساكس، في الفعالية التي نظمتها جامعة كامبريدج، إذ اتهم ساكس أثناء حديثه في الفعالية التي تضم عددًا من المناهضين للسياسة الإسرائيلية بجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب لا نهاية لها.

وألقى ساكس، بمسؤولية الغزو الأمريكي للعراق على بنيامين نتنياهو الذي قال عنه إنه "مهووس" بالحرب، وذلك في ظل رغبته بالتخلص من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني حينها، والتي ارتأى أن السبيل لذلك سيكون بالإطاحة بالحكومات التي تدعم كل منهم وكانت الحرب حينها من نصيب العراق.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه منذ عام 1995 ترسخت فكرة التخلص من الحكومات الداعمة لحماس وحزب الله لدى نتنياهو وكانت على رأسهم لبنان والعراق وسوريا وإيران، هو ما بدأ منذ حينها مخططه لإقناع الولايات المتحدة بشن غزوها على العراق، مؤكدًا أن ذلك المخطط لم ينته مع استمرار نتنياهو بإقناع واشنطن بمحاربة إيران حتى اللحظة.

ما الرسالة من الفيديو؟

في هذا الشأن يقول عضو الحزب الديمقراطي، دكتور مهدي عفيفي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن تصرفات دونالد ترامب دائمًا ما تحمل أكثر من إشارة، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تكون بمثابة تهديد غير مباشر أو تشير إلى وجود خلاف ما.

وتابع عفيفي، أن ترامب أراد من مشاركة الفيديو أن يظهر أمام الناخب الأمريكي وكأنه هو من أوقف الحرب على قطاع غزة، وأنه من أعاد الأسرى الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، مؤكدًا أن رغبة ترامب بالظهور بهيئة "المنتصر" يمثل هدفًا رئيسيًا له.

🚨🚨😱😱👇🏻



فضائح نتنياهو



ترامب ينشر فيديو للبروفيسور جيفري ساكس يصف فيه نتنياهو بأنه شخص "مهووس" و "مظلم" و "ابن عاهره" وانه هو من قاد اميركا لحروبها في العراق وسوريا والآن يريد ادخالها مع حرب مع إيران وحروب لا نهايه لها



نشر على موقع تروث سوشال#ترامب#Trump#حرايق_كالفورنيا pic.twitter.com/9KpXRhtyXq — Lara (@TradingLara) January 11, 2025

وقال مهدي، إن دونالد ترامب استخدم فقط هذا الفيديو لأغراض دعائية، مثل "زر الرماد في العين"، مشيرًا إلى أن قدرته على إيقاف الحرب فعلاً ليست كما يظهر في تصريحاته، بل هو مجرد كلام لمحاولة مناوشة نتنياهو.

وأوضح عفيفي، أن ذلك لا يعني توتر العلاقات بين ترامب والإسرائيليين، قائلًا إن الرئيس المنتخب ليس فقط من أكبر الداعمين لإسرائيل، بل إن عائلته كلها تشاركه هذا الدعم وعلى رأسهم زوج ابنته جاريد كوشينر وهو من الصهاينة المعروفين.

ولفت عفيفي، إلى تغيير ابنة ترامب إيفانكا لديانتها إلى اليهودية، وذلك في إطار العلاقات القوية للغاية التي تربط عائلة ترامب مع مختلف القيادات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التصرف الأخير من جانب ترامب يأتي بمثابة مناورة ضد نتنياهو، أو ربما محاولة لاسترضاء الناخب العربي، خاصة وأن العرب والمسلمين لعبوا دورًا كبيرًا في فوزه بولاية ميشيجن وجعله يطيح بمنافسته كاميلا هاريس.

هل يمكن أن تتوتر علاقات ترامب ونتنياهو؟

في هذا الشأن يقول مهدي عفيفي، إن ترامب مثل نتنياهو دائمًا ما تعكس تصريحاته عكس نواياه، قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي معروف بدهائه وذكائه، ويعلم أن هناك أوقاتًا معينة يتعين فيها عليه قول بعض التصريحات لإرضاء الناخبين وإرضاء حكومته في نفس الوقت.

وتابع عفيفي، أن ترامب يتخذ نفس النهج تمامًا في السياسة، إذ توجد محاذير معينة وتصرفات تُتخذ بناءً على الوضع والوقت والمكان، مستبعدًا أن يؤثر هذا الفيديو على علاقة الطرفان، بل العكس حيث لفت أن كل طرف سيحاول كسب نقاط مع مؤيديه ومن يؤثرون عليه.