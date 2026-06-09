تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.14 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.