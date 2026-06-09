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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

09:42 ص 09/06/2026

سعر الدولار اليوم

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انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.14 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

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