توقع أحمد كجوك وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة مع مصر قريبا.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2026 اليوم أن بعد المراجعة السابعة سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة على برنامج مصر.

في حال موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة ستحصل مصر على نحو 1.6 مليار دولار.

كانت مصر حصلت على نحو 5 مليارات دولار من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد اعتماد 6 مراجعات.