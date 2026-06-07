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بحضور وزير "المالية" ونائب محافظ المركزي.. انطلاق النسخة الثامنة من مؤتمر "Portfolio Egypt 2026" غدا

كتب : منال المصري

02:24 م 07/06/2026

أحمد كجوك وزير المالية

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تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من"Portfolio Egypt 2026" ، غدا الاثنين بالتعاون مع بورصة لندن بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبعض كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي.

وتنعقد فعاليات المؤتمر هذا العام بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) كشريك المعرفة الحصري، وبرعاية البنك المركزي المصري.

وتشهد الجلسة الافتتاحية من المؤتمر مشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في جلسة تفاعلية تناقش أحدث تطورات السياسات النقدية والمالية وانعكاساتها على الاقتصاد والأسواق.

ويجمع المؤتمر أكثر من 30 متحدثا من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية والرقابية، إذ يشارك كل من إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما تشهد جلسات المؤتمر مشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، من بينهم هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، والدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "القلعة القابضة"، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري.

كما يضم الحضور أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ"إى آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية"، ومينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لـ"أكسا مصر"، وعبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس ورئيس قطاع التسويق والمنتجات بشركة ناوي، ومحمد قاسم، المدير العام لـ"مايكروسوفت مصر."

وتشمل فعاليات 2026« Egypt »Portfolio مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعكس التحولات التي تشهدها الأسواق المصرية والإقليمية، بداية من مناقشة اتجاهات السياسات النقدية والمالية وتطورات الاقتصاد الكلي، مرورا˝ بملفات أسواق المال والطروحات وأدوات التمويل، ووصولا˝ إلى التخارجات الحكومية ومستقبل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما تناقش جلسات المؤتمر التحولات التي تشهدها القطاعات المختلفة تحت تأثير التطورات التكنولوجية المتسارعة وصعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمتغيرات الجيوسياسية، إلى جانب استعراض مستقبل الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، فيما تختتم النقاشات برؤى كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال حول أبرز الدروس الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للأسواق.

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وزير المالية نائب محافظ البنك المركزي وزير الاستثمار

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