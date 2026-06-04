أعلن بنك كريدي أجريكول مصر إطلاق عرض "Break" الجديد على بطاقات الائتمان، والذي يتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم حتى 12 شهر بدون فوائد وبأقل مصاريف إدارية خلال الصيف.

تفاصيل تقسيط المشتريات دون فوائد:

- يتيح العرض للعملاء إمكانية الشراء من أي مكان داخل أو خارج مصر.

- عرض التقسيط مطبق على الشراء سواء من خلال نقاط البيع أو عبر التسوق الإلكتروني.

- الاستفادة بخدمة التقسيط على جميع المعاملات المحلية والدولية خلال شهر يونيو 2026، بحد أدنى 3 آلاف جنيه للمعاملة.

- يسري العرض على بطاقات كريدي أجريكول الائتمانية الأساسية والإضافية، سواء الحالية أو المصدرة حديثًا.

- طلب خدمة التقسيط من خلال مركز خدمة العملاء حتى 29 يونيو 2026.

- يحصل العملاء على نقاط مكافأت عند استخدام البطاقات فى عمليات الشراء المحلية والدولية مع برنامج Happy points.

- يتم استثناء بطاقات الشركات من العرض.

يهدف البنك من هذا العرض لتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، وتعزز من تجربة استخدام البطاقات الائتمانية بما يوفر مزيدًا من الراحة والمرونة في إدارة المدفوعات والمشتريات اليومية.