منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P Global Ratings) البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل بدرجة "BBB+" وتصنيفًا قصير الأجل بدرجة "A-2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس متانة المركز المالي للبنك وتنامي أهميته الاستراتيجية على مستوى القارة الأفريقية.

لماذا تم رفع التصنيف الائتماني لأفريكسيم بنك؟

وأوضحت الوكالة أن التصنيف يستند إلى قوة السياسات المؤسسية للبنك، والدعم المستمر من المساهمين، وسجله الحافل في تنفيذ مهامه التنموية، إلى جانب دوره المحوري في تعزيز التجارة البينية الأفريقية ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتطوير منصات وحلول مالية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأشارت ستاندر آند بورز إلى النمو القوي الذي حققه البنك خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع إجمالي أصوله من 7.1 مليار دولار في عام 2015 إلى 42.3 مليار دولار بنهاية 2025، بالتوازي مع زيادة حقوق المساهمين من 1.3 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار.

وقال الدكتور جورج إلومبي، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، إن هذا التصنيف يمثل تأكيدًا على قوة البنك المالية واستقراره ومصداقيته الدولية، ويعكس الثقة التي تحظى بها المؤسسة لدى الدول والجهات الأفريقية، فضلًا عن نجاحها في دعم جهود التحول الاقتصادي والتنمية بالقارة.

وسلطت وكالة التصنيف الضوء على الدور الذي لعبه البنك في مساندة الاقتصادات الأفريقية خلال الأزمات العالمية المختلفة، بما في ذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني، مشيرة إلى إطلاق برنامج استجابة بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاعات الجيوسياسية على دول أفريقيا والكاريبي.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار الدعم من المساهمين، وتعزيز رأس المال، والمحافظة على الدور المتنامي للبنك كمؤسسة تمويلية داعمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.