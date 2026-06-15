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استقالة حسن غانم من رئاسة بنك التعمير والإسكان وتعيين يحيى أبو الفتوح خلفًا له

كتب : منال المصري

10:44 ص 15/06/2026

حسن غانم

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وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على قبول استقالة حسن غانم من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنك، وذلك بعد تقدمه بالاستقالة لأسباب شخصية.

كما قرر المجلس ترشيح يحيى أبو الفتوح نائب رئيبس البنك الأهلي المصري لعضوية مجلس الإدارة ممثلًا عن صندوق العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، إلى جانب تعيينه رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك بدءًا من التاريخ ذاته، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
أسباب استقالة رئيس بنك التعمير والإسكان

وأوضح البنك أن حسن غانم تقدم كذلك باستقالته من عضوية مجلس إدارة صندوق العاملين، والتي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه المنعقد في 14 يونيو 2026، مع ترشيح يحيى أبو الفتوح لشغل المقعد خلفًا له.

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حسن غانم بنك التعمير والإسكان يحيي أبو الفتوح البنك الأهلي المصري

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