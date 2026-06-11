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دينا أبو طالب ضمن قائمة فوربس لأكثر مديري التسويق تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026

كتب : منال المصري

03:37 م 11/06/2026

دينا أبو طالب

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اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط دينا أبو طالب رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية في البنك الأهلي المصري ضمن قائمة "أكثر مديري التسويق تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026" (The Middle East’s Most Influential CMOs 2026)، والتي تضم نخبة من القيادات التسويقية الأكثر تأثيرًا في المنطقة، وفق بيان البنك اليوم.

وجاء اختيار دينا أبو طالب تقديرًا لدورها في قيادة الاستراتيجيات التسويقية وتعزيز مكانة العلامة التجارية التي تمثلها، إلى جانب مساهمتها في تبني أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم النمو والابتكار ويعزز تجربة العملاء.وتعتمد فوربس الشرق الأوسط في إعداد القائمة على مجموعة من المعايير، أبرزها أن يكون المرشح أعلى مسؤول تسويقي في مؤسسته.
ويعد هذا التكريم إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات المهنية لدينا أبو طالب، ويعكس دورها المؤثر في تطوير قطاع التسويق ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على مستوى المنطقة.

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الشرق الأوسط البنك الأهلي فوربس

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