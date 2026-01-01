إعلان

ارتفاع عجز الميزان الكلي للمدفوعات إلى 1.63 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي

كتب : منال المصري

04:52 م 01/01/2026

عجز الميزان الكلي للمدفوعات

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2025) تسجيل الميزان الكلي للمدفوعات عجزا بقيمة 1.63 مليار دولار، مقابل عجزا بقيمة 991.2 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وفق بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض البيانات الأرشيفية على موقع البنك المركزي.

ويأتي ذلك بعد أن تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بميزان المدفوعات بنحو 45% خلال الربع الأول إلى نحو 3.24 مليار دولار مقارنة بعجز بنحو 5.91 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي السابق.

جاء ذلك رغم انتعاش تدفقات النقد الأجنبي منها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

