الجزائر- منال المصري:

قال مايك إجبالو الرئيس التنفيذي لمنصة الدفع والتسوية للبلدان الأفريقية (PAPSS)، إنهم تلقوا موافقة البنك المركزي المصري للترخيص لثماني بنوك مصرية "حكومية وخاصة" منها البنك التجاري الدولي "CIB" للإنضمام لمنصة الدفع والتسوية "للتجارة البينية" بين مصر والدول الأفريقية بالعملات المحلية من سبتمبر الحالي.



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية المنعقد في الجزائر اليوم.



آلية بابس هي منصة لتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية بدلا من الدولار وتابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تم إطلاقها قبل عامين.



كان البنك المركزي المصري أعلن في ديسمبر الماضي اعتماد اتفاقية مشاركة مصر البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS" بالعملات المحلية في خطوة من شأنها تسريع حركة التبادل التجاري بين مصر الدول الأفريقية وتقليل هيمنة الدولار.



وأوضح مايك أن من بين البنوك الثمانية بنكا سيكون جاهزا للعمل من الشهر الحالي مفضلا عدم ذكر اسمه والإفصاح عن أسماء باقي البنوك حتى التنسيق معها.



انضم 18 بنك مركزي لمنصة بابس آخرها بنك الجزائر المركزي وأكثر من 140 بنكا تجاريا تابعة للبنوك المركزية الأفريقية المنضمة للمنصة، وفق آخر بيان لأفريكسيم بنك.