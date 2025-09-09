كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه، وذلك في إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين. ويأتي هذا الإصدار ليؤكد التزام البنك بدعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية وتحسين هياكلها الرأسمالية، مع توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.

وشهد الإصدار تعاونًا متكاملاً بين عدد من الكيانات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، وفق بيان البنك اليوم.

كما قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، في حين تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب.

وشارك في العملية كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.03 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 648 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وتصنيف ائتماني AA، وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 640 مليون جنيه بمدة استحقاق 53 شهرًا وتصنيف ائتماني A-.

وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر ، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر طرح أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب دعمه المستمر للشركات والمؤسسات من خلال بدائل تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.

كما أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، بما يعزز موقعه كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.

ومن جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تسهم في دفع النمو الاقتصادي.

فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك، ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتعزز مكانته في سوق أدوات الدين.