حتى 49 قرشًا.. سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 19 و49 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.94 جنيهًا للشراء، و48.04 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.25 جنيه، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.
