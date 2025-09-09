توفيق محمود رئيسًا تنفيذيًا لشركة "تالي" للمدفوعات الرقمية

كتبت- منال المصري:

أعلن مجلس إدارة شركة “تالي Taly”، تعيين توفيق محمود في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وذلك اعتبارًا من مطلع أغسطس الحالي.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان البنك اليوم، في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز موقعها التنافسي في السوقين المصري والإقليمي، من خلال تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة ومتكاملة مستندة في ذلك على أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المالية.

قال توفيق محمود إنه يعتزم العمل على تعزيز الابتكار وتوسيع الشراكات وبناء قدرات الشركة لدعم استراتيجيات النمو وتقديم قيمة مضافة للمؤسسات والعملاء على حدٍ سواء بشتي المجالات.

تأسست تالي في عام 2021 باستثمارات أولية بلغت 650 مليون جنيه، وُسرعان ما أرست مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تقدم حلولًا متكاملة ومبتكرة في منظومة المدفوعات الرقمية.

ويمتلك توفيق محمود خبرة مهنية تمتد لأكثر من 24 عامًا في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة في مؤسسات إقليمية ودولية. فقد تولى منصب العضو المنتدب لشركة جوميا باي – مصر، والمدير العام لشركة باي تابس – الإمارات، بالإضافة إلى نائب رئيس مجموعة نتورك إنترناشيونال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قاد التوسعات في أسواق متعددة، من بينها مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية.