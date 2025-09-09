إعلان

الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام

11:33 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 23 و 25 قرشًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

