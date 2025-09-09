الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 23 و 25 قرشًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
