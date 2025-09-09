إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، مقارنة بمستواها خلال أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.80 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و 13.15 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 126.53 جنيه للشراء، بتراجع 65 قرشًا، و 128.11 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.23 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش ، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.48 جنيه للشراء، و 68.22 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.28جنيه للشراء، بتراجع 82 قرشًا، و 158.22 جنيه للبيع، بتراجع 93 قرشًا.

