1.2 مليار جنيه.. البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع "ماجيك لاند الحكير"

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري على عقد لزيادة تمويل استثماري طويل الأجل ليصبح بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة (ماجيك لاند الحكير) وذلك للمساهمة في تمويل نسبة 60% من التكاليف الاستثمارية والخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغ قيمته التقديرية نحو 2.1 مليار جنيه.



وبحسب بيان البنك اليوم، فإن العقد يهدف إلى تطوير وإنشاء مدينة ترفيهية تجارية متكاملة ودور عرض سينمائي تحت اسم مدينة TANZA والكائنة داخل المنطقة الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والمملوكة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وعقب التوقيع قال سامي عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لاند الحكير والعضو المنتدب عن مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة إنه يعتز بالتعاون مع البنك ودوره الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح وفقا ومتطلبات المشروع الممول، مشيدا بدور البنك البارز في توفير التمويل اللازم للشركة وذلك بهدف اقامة مدينة ترفيهية كاملة، وما يتضمن ذلك من الخدمات اللازمة لتشغيلها بما يخدم ويحقق استراتيجية القطاع السياحي والخدمي في مصر.



وأكد أن التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري تعد دليلا واضحا على التوجه القوي نحو دعم النشاط السياحي والخدمي والعمل على مساندته لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية العالمية.



كما أوضح ان مجموعة الحكير القابضة تمتلك مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها تعمل في كافة القطاعات الترفيهية والسياحية والتي من بينها مجموعة من الفنادق والمواقع الترفيهية وذلك بالشراكة مع شركات عالمية

وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية وتنمية الشراكة مع المستثمرين من السعودية.



كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي بهدف استعادة قوة النشاط السياحي والثقافي وتطوير المنشآت السياحية ورفع مستوى جاهزيتها لاستقبال الآلاف من المواطنين، الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية والقومية في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي.

وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن عقد التمويل الاستثماري لشركة (ماجيك لاند الحكير) والمملوكة لشركة الحكير للاستثمار والتنمية احد شركات مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة بالسعودية، يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير كافة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها من الأماكن السياحية الترفيهية في مصر، ومنها مدينة TANZA والتي سوف تضاهي المدن الترفيهية العالمية، خاصة أن مدينة الإنتاج تتميز بموقع استراتيجي لقربها من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا بشكل رسمي مما سينعكس على جذب السائحين من مختلف دول العالم، والذي بالتبعية سيؤدي الى نمو تدفقات العملة الأجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة .

ومن جانبه أوضح شريف رياض رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن قيمة التمويل تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة مساهمة قدرها 60% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 2.1 مليار جنيه بفترة تمويل تصل إلى 7.5 سنوات، مضيفا أن التمويل يستهدف مواكبة أحدث النظم والمعايير العالمية للمدن الترفيهية.