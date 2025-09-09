كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.15 جنيهًا للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.47 جنيه، و48.57 جنيه للبيع.



