تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

11:46 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 14 و21 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

