الجزائر- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أنه يعتزم إطلاق شركة جديدة تحت اسم "الأفريقية للتجارة والصناعة" (SATCI)، برأسمال أولي مليار دولار.

وقال أيمن الزغبي، مدير التجارة والاستثمار وتمويل الشركات في ٠أفريكسيم بنك" خلال كلمته في إحدى جلسات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المنعقد بالجزائر إن الشركة ستعمل على تقديم التمويل من مواردها الذاتية، وتخطط لتوسيع عملياتها بسرعة.

وأوضح أن الهدف من إنشاء الشركة تعزيز التجارة البينية الأفريقية، التي لا تمثل حالياً سوى نحو 15% من إجمالي مبادلات القارة.

وأشار الزعبي إلى أن الهدف من إنشاء هذه الشركة تشجيع وتسويق المنتجات الأفريقية، خاصة المواد الأولية داخل الدول الأفريقية، بحيث يتم تحويلها بدلاً من تصديرها خاماً إلى قارات أخرى، وبذلك نولّد قيمة مضافة داخل أفريقيا.

وقد باشرت الشركة بالفعل نشاطها هذا العام من خلال تجربة تسويق المنتجات الأفريقية حتى قبل إطلاقها الرسمي.