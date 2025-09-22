سعر الدولار يرتفع لليوم الثاني في 5 بنوك خلال تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و 10 قروش، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.26 جنيه للشراء، و48.36، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.