سعر الدولار يرتفع لليوم الثاني في 5 بنوك خلال تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و 10 قروش، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.26 جنيه للشراء، و48.36، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
