إعلان

سعر الدولار يرتفع لليوم الثاني في 5 بنوك خلال تعاملات الاثنين

11:00 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و 10 قروش، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.26 جنيه للشراء، و48.36، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر أسعار الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء