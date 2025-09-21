إعلان

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد

11:19 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

سعر الدولار

background

كتب- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين 10 قروش و13 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

