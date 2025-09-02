إعلان

الدولار ينخفض لليوم الثالث بمنتصف التعاملات بعد خفض الفائدة

11:11 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

أسعار الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار سعر الدولار خفض الفائدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟