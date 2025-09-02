الدولار ينخفض لليوم الثالث بمنتصف التعاملات بعد خفض الفائدة

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.