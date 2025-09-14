سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.17 جنيه للشراء، و48.27 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.15 جنيهًا للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.17 جنيه، و48.27 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
