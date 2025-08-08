إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

05:32 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 12.86 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

