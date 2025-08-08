انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك القاهرة: 12.86 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: