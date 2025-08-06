كتبت- منال المصري:

أعلن ميد بنك تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه لشركة راية للنظـم التابعة لمجموعة راية القابضة، بهدف تمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام ميد بنك بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخًا لاستراتيجيته التي تهدف إلى تمكين الكيانات الرائدة في السوق المصري، مثل تلك الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وحضر توقيع القرض الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك؛ وسامح منتصر رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل بالبنك وإيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان بالبنك، وهشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم؛ وحسام حسين، المدير المالي لشركة راية القابضة.