كتبت- منال عمر:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع عقد تمويل طويل الأجل يصل قيمته إلى 2 مليار جنيه لصالح شركة مراكز للتنمية والتطوير بهدف تمويل إنشاء وتطوير مشروع كريسنت ووك، أحدث مشروعات المجموعة في التجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة.

بحسب بيان البنك اليوم، حضر التوقيع تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى وأحمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة مراكز بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للجانبين.

يمتد مشروع "كريسنت ووك" على مساحة 118 فدانًا، ويتضمن تطوير وحدات سكنية. ويوفر القرض تمويلًا مصممًا خصيصًا لتسهيل أعمال التطوير وضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد، بما يتماشى مع اسم شركة مراكز العقارية في تقديم مشاريع عالية الجودة وتنفيذها بأعلى معايير الدقة.

يعكس هذا التمويل قدرة البنك العربى الافريقى الدولى على توفير حلول تمويلية سريعة لتلبية احتياجات المطورين المالية اعتماداً على كفاءات مصرفية قادرة على إيجاد حلول تمويلية فعالة وفي نطاق زمني مناسب للوصول للإغلاق المالي.