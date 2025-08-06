بنوك تتيح قروضا للسفر والسياحة تصل إلى 9 ملايين جنيه

كتب- أحمد والي :

مع بدء العطلات الصيفية، تعمل البنوك على الترويج لقروض السفر والرحلات السياحية للعملاء سواء داخل مصر أو خارجها، قبل العودة للحياة الدراسية والعملية.

وفي هذا الإطار، تقدم البنوك المصرية برامج تمويل مخصصة لتغطية تكلفة الرحلات، بقيم تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى 9 ملايين جنيه، لتناسب مختلف الاحتياجات والشرائح.

ويشترط جميع البنوك تقديم العميل بعض الأوراق اللازمة للموافقة على القرض منها تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق حديث على مقر الإقامة، بالإضافة إلى عرض معتمد من شركة سياحة، وشهادة بمفردات العمل من جهة العمل موجهة باسم البنك.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" تفاصيل برامج قرض الرحلات السياحية في 3 بنوك:

بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل: يصل إلى 750 ألف جنيه.

مدة التمويل: يسدد حتى 5 سنوات.

سن العميل: لا يقل عن 21 عامًا حتى 65 عاما.

مصاريف إدارية: 0.5% من قيمة التمويل تُدفع مرة واحدة.

الحد الأدنى للدخل: 3000 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

قيمة القرض: تصل إلى 9 ملايين جنيه.

مدة القرض: تصل إلى 8 سنوات.

سن العميل: ألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند انتهاء التمويل.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% تخصم مرة واحدة من قيمة القرض.

الحد الأدنى للدخل: 3000 جنيه.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 100 ألف جنيه.

فترة سدادالقرض: تصل إلى 10 سنوات.

سن المقترض: لا يقل عن 21 عامًا حتى 65 عاما.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للدخل: ألف ونصف جنيه.