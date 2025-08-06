كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-8-2025، بينما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.35 جنيهًا للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.43 جنيه بتراجع 16 قرشًا، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.







