تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-8-2025، بينما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.35 جنيهًا للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.43 جنيه بتراجع 16 قرشًا، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.
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