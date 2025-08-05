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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:18 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، و 12.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء، و 12.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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