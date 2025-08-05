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سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

09:27 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:


ارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.63 جنيه، و48.72 جنيه للبيع.




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