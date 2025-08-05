سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.63 جنيه، و48.72 جنيه للبيع.
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