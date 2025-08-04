للشباب.. حسابات توفير بدون مصاريف من بنكي CIB والإسكندرية

كتب- أحمد والي:

يتيح بنكا التجاري الدولي CIB والإسكندرية إتاحة فتح حسابات توفير مخصصة للشباب بشروط ميسرة، في إطار مشاركتهما في فعاليات اليوم العالمي للشباب التي ينظمها البنك المركزي المصري ضمن مبادرة الشمول المالي.

وبدأت البنوك العاملة في السوق المصرية، أمس الأحد، تنفيذ مبادرة جديدة تستهدف دعم الشباب ماليًا وتشجيعهم على التعامل مع البنوك، وذلك بإلغاء الحد الأدنى لفتح الحسابات وإيقاف تحصيل أي رسوم على فتح الحسابات الجديدة لمدة 15 يومًا، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وتهدف هذه الحسابات إلى تسهيل دخول الشباب إلى المنظومة البنكية، وتعزيز الوعي المالي لديهم، وتقديم أدوات تساعدهم على الادخار والاستفادة من العروض البنكية والخدمات الرقمية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل حسابات التوفير المخصصة للشباب في كل من البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية:

البنك التجاري الدولي CIB

حساب Bedaya

- الحد الأدنى لفتح الحساب: دون حد أدنى.

-الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من رصيد 1 جنيه.

- الفئة المستهدفة: متاح للمصريين فقط من العملاء الجدد.

- سعر العائد: فائدة شهرية ثابتة بنسبة 4%.

- المستندات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي فقط، بدون إثبات دخل.

- رسوم المعاملات داخل الفروع: 100 جنيه للمعاملة الواحدة (مثل السحب أو الإيداع النقدي أو التحويلات أو سداد مديونية البطاقات).

- الحدود القصوى المرتبطة بالحساب:

الحد الأقصى لرصيد الحساب: 750 ألف جنيه.

الحد الأقصى لحركات الخصم اليومية: 90 ألف جنيه.

الحد الأقصى لحركات الخصم الشهرية: 300 ألف جنيه.

بنك الإسكندرية

حساب توفير الشباب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 50 جنيهًا أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 250 جنيهًا (للجنيه المصري فقط).

-الفئة المستهدفة: الشباب المصري، ابتداءً من سن 21 عامًا لبطاقات الائتمان.

- سعر العائد: عائد تنافسي يصرف شهريًا على أقل رصيد في الحساب خلال الشهر.

- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي فقط (لم تُذكر بالتحديد، لكن مفترض زي بقية البنوك).

- مميزات إضافية:

فتح الحساب مجانًا (بلا رسوم) للحسابات بالجنيه المصري.

مصاريف تشغيل شهرية منخفضة.

إدارة الأموال بسهولة من خلال القنوات الرقمية، ماكينات الصراف الآلي، أو الفروع.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بدءًا من سن 21 عامًا.

بطاقة خصم مباشر تُستخدم للسحب والشراء من داخل وخارج مصر.