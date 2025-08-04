الدولار يهبط للمرة الثانية خلال اليوم في الأهلي ومصر والقاهرة
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 و9 قروش، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
وكان سعر الدولار تراجع في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و 14 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم.
أسعار الدولار في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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