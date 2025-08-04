انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.91 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي: 13.21 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحرينى: 127.58 جنيه للشراء، و129.18 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 12.33 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.38 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
سعر الدينار الأردنى: 68.04 جنيه للشراء، و68.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتى: 158.19 جنيه للشراء ، و159.35 جنيه للبيع
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