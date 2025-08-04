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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

09:32 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.55 جنيهًا للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.63 جنيه، بتراجع 4 قروش، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

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