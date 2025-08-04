تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.55 جنيهًا للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.63 جنيه، بتراجع 4 قروش، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
فيديو قد يعجبك: