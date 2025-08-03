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بنك saib يتيح فتح حسابات بالرقم القومي فقط دون احتساب مصروفات

02:39 م الأحد 03 أغسطس 2025

بنك saib

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك saib مشاركته في مبادرة الشمول المالي فتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون أي رسوم، بمناسبة مشاركته في اليوم العالمي للشمول المالي.

وبجانب ذلك، يتيح البنك إصدار مجاني للمحفظة الإلكترونية وخدمات الإنترنت البنكي، التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة وأمان، فضلاً عن تقديم هدايا وألعاب مجانية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى "سكوتر كهربائي".

ويحرص saib على المشاركة الفعالة في جميع المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري، وفي مقدمتها حملات دعم الشمول المالي، لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

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بنك SAIB حسابات بالرقم القومي مصروفات بطاقة الرقم القومي اليوم العالمي للشمول المالي
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