بنك أبوظبي الأول مصر يطلق حساب توفير للمرأة "الأولى" بحد أدنى ألف جنيه



كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، إطلاق حساب توفير للمرأة تحت اسم "الأولى" بحد أدنى ألف جنيه مصري فقط لفتح الحساب، وبدون أي رسوم على الحد الأدنى للرصيد، بهدف تمكين المرأة وتقديم حلول مصرفية مختلفة مع إصدار بطاقة ائتمان مجانية.



وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر،في بيان للبنك اليوم، إن هذا الإطلاق يتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية؛ فهو يهدف إلى بناء منصة تفهم وتلبي الاحتياجات المتطورة للمرأة، وهو مجال لا يزال غير مستغل بالقدر الكافي في المشهد المالي المصري نظرًا لوجود فجوة واضحة في العروض المالية الموجهة للمرأة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع عدد السيدات المشمولات ماليًا من 20.3 مليون إلى 20.5 مليون خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مارس 2024، من إجمالي 32.3 مليون سيدة وتتصدر "الأولى" هذه الجهود، مساهمة في تمكين 12 مليون سيدة إضافية من الوصول إلى الخدمات المالية والانضمام لمنظومة الشمول المالي، بحسب بيان البنك.