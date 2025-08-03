كتب- أحمد والي:

أعلن بنكا الأهلي ومصر إتاحة فتح حسابات توفير للشباب مجانا دون احتساب مصروفات إدارية أو حد أدنى للرصيد بداية من اليوم ولمدة 15 يوما بمناسبة مشاركتهما في فعالية اليوم العالمي للشباب إحد فعاليات البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي.

بدأت البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة جديدة تستهدف دعم الشباب ماليًا وتشجيعهم على التعامل مع البنوك، وذلك بإلغاء الحد الأدنى لفتح الحسابات وإيقاف تحصيل أي رسوم على فتح الحسابات الجديدة لمدة 15 يومًا، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار فعاليات الشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري على مدار العام، بهدف جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، وخاصة فئة الشباب، ورفع وعيهم بالخدمات البنكية وأدوات الادخار والاستثمار.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل فتح حسابات توفير للشباب مجانا في بنكي الأهلي ومصر باعتبارهما أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي.

البنك الأهلي المصري

حساب توفير "المستقبل" للشباب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: بدون حد أدنى.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من رصيد 3001 جنيه.

- الفئة المستهدفة: متاح من سن 15 عامًا دون حد أقصى.

- سعر العائد : يتيح عائدا 8.50% يصرف شهريا و8.60% يضرف بشكل ربع ستوي و 8.65% يصرف بشكل نصف سنوي، و8.75% يصرف سنويا.

-المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

-مميزات إضافية:

الحد الأقصى لرصيد الحساب: 750 ألف جنيه.

الحد الأقصى لحركات الخصم اليومية: 90 ألف جنيه.

الحد الأقصى لحركات الخصم الشهرية: 300 ألف جنيه.

-متاح للعملاء من سن 15 إلى سن 50 عامًا.

-يُحتسب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن يزيد عن 3000 جنيه، ويُضاف حسب دورية الصرف المختارة.

بنك مصر

حساب توفير الشباب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: دون حد أدنى خلال الفعالية.

- الفئة المستهدفة: القُصّر من 15 عاما تحت ولاية ولي الأمر.

سعر العائد: يتيح عائدا 12%،شهريا و12.25% ربع سنوي و12.375%، نصف سنوي و12.5% سنوي.

خدمات مصرفية مجانية خلال المبادرة

ضمن فعاليات اليوم العالمي للشباب، تقدم البنوك المشاركة باقة متنوعة من الخدمات البنكية مجانًا، أبرزها:

- فتح حسابات توفير أو جارية بدون رسوم أو حد أدنى.

- إصدار بطاقات الخصم المباشر (ATM) مجانًا.

- إصدار بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid) مجانًا للمشتريات الإلكترونية.

- الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.

- إصدار المحفظة الذكية دون رسوم، لاستخدامها في السحب أو الدفع وسداد الفواتير.

وتُعد هذه المبادرة إحدى الفعاليات السنوية التي ينظمها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، وتشارك فيها البنوك من خلال تقديم منتجات مالية ميسّرة، وإقامة أنشطة توعوية في الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، بهدف تمكين الشباب من أدوات الادخار الآمن وإدارة الأموال بشكل احترافي منذ سن مبكرة.