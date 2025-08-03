تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيهًا للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.65 جنيه بتراجع 20 قرشًا، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.
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