كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيهًا للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.65 جنيه بتراجع 20 قرشًا، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.





