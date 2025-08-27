إعلان

سعر الدولار يقفز في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

03:36 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 و 9 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.59 جنيهًا للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.54 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و48.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.75 جنيه، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

