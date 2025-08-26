إعلان

المركزي المصري يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي

05:31 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك المركزي المصري صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، استمرارًا في تعزيز التواصل مع الجمهور واطلاعهم على كافة المستجدات أولًا بأول.

للاطلاع على آخر أخبار البنك، وقراراته، والتقارير الاقتصادية، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية على المنصات التالية:

فيسبوك

https://www.facebook.com/centralbankofegypt

إنستغرام

https://www.instagram.com/centralbankofegypt_

لينكدإن

https://www.linkedin.com/company/cbe

يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCbhVQMTRx1CeipFlSn6g81Q

الموقع الإلكتروني

https://www.cbe.org.eg

