المركزي المصري يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي
كتبت- منال المصري:
أطلق البنك المركزي المصري صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، استمرارًا في تعزيز التواصل مع الجمهور واطلاعهم على كافة المستجدات أولًا بأول.
للاطلاع على آخر أخبار البنك، وقراراته، والتقارير الاقتصادية، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية على المنصات التالية:
فيسبوك
https://www.facebook.com/centralbankofegypt
إنستغرام
https://www.instagram.com/centralbankofegypt_
لينكدإن
https://www.linkedin.com/company/cbe
يوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCbhVQMTRx1CeipFlSn6g81Q
الموقع الإلكتروني
