كتبت – منال المصري:

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، اعتبارًا من غدٍ الأحد، في إلغاء الحد الأدنى لفتح الحسابات، وإيقاف تحصيل أي رسوم على فتح الحسابات الجديدة لمدة 15 يومًا، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للشباب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، التي تستهدف جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، ورفع الوعي بالخدمات المصرفية، خصوصًا بين فئة الشباب.

خدمات ومنتجات مصرفية مجانية للمواطنين

وأعلنت عدة بنوك عن تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية مجانًا خلال فترة المبادرة، وتشمل:

فتح حسابات توفير أو جارية بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

إصدار بطاقات الخصم المباشر (Debit Cards) مجانًا، لاستخدامها في السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

إصدار بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards) مجانًا، لاستخدامها في المشتريات الإلكترونية داخل مصر.

الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.

الاشتراك في المحفظة الذكية (Mobile Wallet) دون رسوم، لاستخدامها في سداد المشتريات والفواتير وسحب الأموال من الـATM.

تُعد فعالية اليوم العالمي للشباب واحدة من الفعاليات السنوية ضمن أجندة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، وتشارك فيها البنوك عبر تقديم خدمات مجانية، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات، وإقامة أنشطة توعوية في الجامعات والمؤسسات التعليمية.