بنك المغرب ينضم إلى النظام الأفريقي للدفع والتسوية

كتبت- منال المصري:

أعلنت المنصة الأفريقية للدفع والتسوية "بابس" توقيع بنك المغرب- المركزي المغربي- رسميا على اتفاقية الانضمام إلى النظام الأفريقي للدفع والتسوية- التابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وبحسب بيان اليوم، أصبح المغرب البلد 17 الذي ينضم إلى شبكة النظام الأفريقي للدفع والتسوية، مما يعزز التزام القارة بالتكامل المالي والتجارة البينية الأفريقية تحت راية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

طوّر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية النظام الأفريقي للدفع والتسوية، الذي يُمكّن من إجراء مدفوعات فورية عبر الحدود بالعملات المحلية بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

وبانضمام بنك المغرب، يُعزز النظام الأفريقي للدفع والتسوية مهمته في ربط البنوك المركزية الأفريقية وتسهيل التجارة عبر الحدود بسلاسة، وتدفقات المدفوعات، والاستثمار في جميع أنحاء القارة.

وقال مايك أوجبالو الثالث، الرئيس التنفيذي للنظام الأفريقي للدفع والتسوية، بهذا الإنجاز الجديد، إن انضمام المغرب، يعد البنك المركزي السابع عشر، يعكس الزخم المتزايد والثقة في النظام الأفريقي للدفع والتسوية كحلٍّ لتحديات المدفوعات العابرة للحدود في أفريقيا.

ومع انضمام المزيد من الدول، تخطو "بابس" خطواتٍ كبيرة نحو سوق أفريقية موحدة حقًا، مما يُسهم في خفض تكاليف المعاملات وتمكين الشركات والأفراد في جميع أنحاء القارة، بحسب مايك.

وبجانب الـ 17 البنك المركزي انضم للشبكة أكثر من 150 بنك تجاري و14 بنكا وسيطا، ويواصل توسيع نطاق انتشاره وتأثيره في جميع أنحاء إفريقيا.

النظام الأفريقي للدفع والتسوية هو منظومة مركزية للسوق المالية تُمكّن من تدفق الأموال بكفاءة وأمان عبر الحدود الأفريقية، مما يقلل من المخاطر ويساهم في التكامل المالي عبر الأقاليم.

ويتعاون النظام الأفريقي للدفع والتسوية مع البنوك المركزية الأفريقية لتقديم حلول الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم (البنوك الوسيطة، وشركات التكنولوجيا المالية، والمجمعين، وما إلى ذلك) في جميع أنحاء القارة الاتصال بها، مما يجعل هذه الخدمات في متناول الجمهور.

حتى الآن، طور النظام الأفريقي للدفع والتسوية وأطلق 3 حلول للدفع نظام الدفع الفوري للنظام الأفريقي للدفع والتسوية، وسوق العملات الأفريقية للنظام الأفريقي للدفع والتسوية، وبطاقة النظام الأفريقي الدفع والتسوية.