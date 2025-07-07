لدعم المشروعات الصغيرة.. بروتوكول بين البنك الأهلي والجمعية اللبنانية

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف تيسير سبل التمويل والتأهيل للمشروعات الناشئة والقائمة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في إطار التزامه المتواصل بدعم الاقتصاد المصري وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويستهدف البروتوكول، وفق بيان اليوم، دعم البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم ترشيحها من قبل لجنة متخصصة تابعة للجمعية ضمن مبادرة "تقدر"، والتي تعمل على تقييم المشروعات واختيار الأنسب منها بناءً على معايير الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة.

ووقع البروتوكول الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك بحضور فرق العمل من الجانبين.

قال الدكتور عماد فرج إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البنك الأهلي المصري في تعزيز منظومة ريادة الأعمال، حيث يسعى البنك إلى توفير حلول مالية وغير مالية متكاملة تسهم في دعم المشروعات الواعدة وتوسيع قاعدة الشمول المالي، مما يعزز من مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال والتمويل، ويعكس الدور الوطني للبنك الأهلي المصري.

وأضاف فرج أن البنك سيوفر حزمة من الخدمات التمويلية الميسرة إلى جانب الخدمات غير المالية، تشمل الاستشارات الفنية وبرامج التمكين المالي، وذلك للمشروعات التي تثبت جدواها واستيفائها لمتطلبات وشروط التمويل، مع إتاحة آليات الشمول المالي تحت مظلة البنك الأهلي.

وقال فتح الله فوزي يمثل هذا التعاون نموذجا يحتذى به في الشراكات التنموية، في مبادرة " تقدر" التي أطلقتها الجمعية تمثل منصة متكاملة لاكتشاف وتمكين روّاد الأعمال والمشروعات ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن البروتوكول يشمل تنظيم فعاليات وورش عمل تهدف إلى تأهيل وتدريب أصحاب المشروعات، إضافة إلى تقديم دعم فني ولوجستي متخصص من الجمعية لرفع قدراتهم وزيادة كفاءة مشروعاتهم .