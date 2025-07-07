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سعر الدولار يقفز للمرة الثانية في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

03:51 م الإثنين 07 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار للمرة الثانية مقابل الجنيه بين 30 و34 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع

بنك البركة: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.63 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و49.73 جنيهًا للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

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