سعر الدولار يقفز للمرة الثانية في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار للمرة الثانية مقابل الجنيه بين 30 و34 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع
بنك البركة: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.63 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و49.73 جنيهًا للبيع، بزيادة 31 قرشًا.
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