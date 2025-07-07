ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و 22 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.52 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و49.62 جنيهًا للبيع، بزيادة 22 قرشًا.