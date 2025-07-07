سعر الريال السعودي يتراجع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.09 جنيه للشراء ، و13.16 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء ، و13.16 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.1 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 13.13 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.