كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.40 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.39 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و131.01 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.51 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و69.75 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 160.84 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و161.96 جنيه للبيع،بزيادة 7 قروش.